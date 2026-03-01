Alle 7:39 si è appena concluso un nuovo giro di formazione nel GP Thailandia 2026 di Moto2. I piloti sono tornati in pista per prepararsi alla partenza, mentre gli operatori stanno aggiornando le informazioni sulla griglia di partenza. La procedura di warm-up è in corso, e tra poco scatterà la gara. La situazione sulla pista rimane sotto stretta osservazione.

07.41 I piloti si schierano in griglia, con Holgado in pole e Vietti in settima piazzola. 07.38 Come detto, ci sarà una nuova procedura di partenza, una “quick-start procedure”. Ci sarà un nuovo giro di ricognizione prima di una sorta di Sprint Race di 11 tornate. 07.36 I piloti hanno un minuto per andarsi a schierare in griglia di partenza. Vietti avrà l’opportunità di sfruttare un treno di gomme nuove. 07.36 Non vengono fatti ripartire Aji e Piqueira, invece Agius e Salac vengono ammessi alla gara con partenza dalla pit-lane. Pit-lane che riapre. 07.35 Problemi a un braccio per David Alonso, stando a quello che è stato comunicato. Attendiamo altre news. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: nuovo giro di formazione, tra poco si parte!

LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: via al giro di ricognizione, tra poco si parte4° giro/22 Holgado velocissimo e tenta di fare la differenza, ma attenzione caduta di Agius e Salac ha centrato in piena David Alonso! Che frittata...

LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: tra poco si cominciaBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2.

