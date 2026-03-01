LIVE Milano-Vallefoglia 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio del muro meneghino nel 1° set

In diretta, la partita tra Milano e Vallefoglia nel campionato di volley femminile si sta svolgendo con Milano che ha ottenuto un punto nel primo set grazie a un muro efficace. La gara è visibile in tempo reale e vengono aggiornati i risultati man mano che si svolgono le azioni. È possibile seguire anche l'incontro tra Conegliano e Busto Arsizio, che inizia alle 17.

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 5-2 Kurtagic punisce la ricezione imperfetta di Vallefoglia sulla rigiocata. 4-2 Ancora un muro ed è Piva a fermare Bici, che non legge bene la situazione. 3-2 Freeball per Milano, con Bici murata ancora, e ci pensa Lanier da seconda linea a chiudere. 2-2 Piva non trova la deviazione del muro nella rigiocata, con Vallefoglia che ringrazia. 2-1 EGONU!!! Recuperi in ricezione pazzeschi per Milano e poi ci pensa lei, cadendo in dietro, a realizzare. 0-1 Sbaglia la parallela Egonu, che tocca l'antenna nei pressi della rete. 17.27 Finora una grande differenza tra le due compagini, con Egonu che nei suoi attacchi sta sfruttando la precisione piuttosto che la sua nota potenza.