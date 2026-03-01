LIVE Milano-Vallefoglia 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 9-6 per le padrone di casa nel 2° set

La partita tra Milano e Vallefoglia sta andando avanti con Milano che guida 1-0 e il punteggio di 9-6 nel secondo set. La sfida si svolge nel campionato di pallavolo femminile di A1 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. La partita tra Conegliano e Busto Arsizio si gioca dalle 17 con aggiornamenti live.

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 16-12 Molto sollecitata nel 2° set Thokboum e nuovo punto per la canadese. 13-9 Altissima Thokboum che si riscatta e schiaccia in maniera perentoria. 11-7 Errore stavolta di Ungureanu che, da seconda linea, non supera la rete. 9-7 Ottimo mani-out di Ungureanu, che risolve su una brutta ricezione in casa Vallefoglia. 9-6 CHE SCAMBIO!!!! Ricezioni pazzesche per entrambe le formazioni, sembrava non esistesse più la legge di gravità. Ci pensa Lanier a sfruttare il muro. Time-out Vallefoglia. 8-6 Palla staccata e implacabile Egonu che a tutto braccio non dà possibilità. 7-6 L'opposta di Vallefoglia stavolta sbaglia e Milano nuovamente avanti.