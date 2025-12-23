LIVE Vallefoglia-Milano 1-1 A1 volley femminile in DIRETTA | le milanesi provano ad allungare nel terzo set
Segui la diretta della partita tra Vallefoglia e Milano, terminata 1-1, nel campionato di A1 femminile. Le milanesi cercano di allungare nel terzo set, offrendo un confronto equilibrato e di livello. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link dedicato alla diretta di Conegliano-San Giovanni in Marignano, disponibile dalle 20.
13-15 Errore in attacco di Egonu. 12-15 Bici piega le mani del muro dalla seconda linea. 11-15 Diagonale di Piva da posto 4. Non c'è la pestata. Si ripete il punto. 12-14 Viene fischiata una pestata di Danesi al servizio. Challenge chiamato da Lavarini 11-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiii 11-13 Muroooooooo Egonuuuuuuu!! In difficoltà Giovannini a passare su Danesi-Egonu 11-12 Mani out di Giovannini da posto 4. 10-12 Primo tempo di Danesi 10-11 Primo tempo di Candi. Time out Vallefoglia 9-11 Fuori la diagonale di Bici da posto 2 9-10 Muroooooooo Lanieeeeeeeeer 9-9 MOOOOOOOOOOONSTEEEEEEEEEEEER BLOOOOOOOOOCK EGONUUUU! 9-8 Grazie alla compressione del pallone questo pizzica la riga.
