LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA | gruppo compatto dopo i primi 18 km

Dopo i primi 24 km della corsa, il gruppo rimane compatto e si muove senza scossoni. La corsa è in svolgimento e i ciclisti sono ancora vicini tra loro, mantenendo un ritmo stabile. La diretta segue costantemente gli sviluppi della gara, con aggiornamenti in tempo reale da Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 e dal Giro di Sardegna, che si svolge dalle 14.00.

12.57 Fase in discesa adesso dopo che il gruppo ha affrontato il Tiegemberg 12.52 Il gruppo ha un margine di meno di 100 metri dal resto del plotone. 12.45 Gruppo compatto quando mancano 4 km ai piedi di Tiegemberg (1.4km a 3.6%). 12.42 Problemi per Elmar Reinders (Unibet Rose Rockets), foratura per lui. 12.34 Gruppo ovviamente compatto quando sta terminando la fase di neutralizzazione. 12.32 Oltre ai velocisti già citati, saranno da tenere sotto stretta osservazione anche Tra i velocisti iscritti occhi puntati anche Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM), Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), Arnaud De Lie (Lotto-Intermarchè), Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe).