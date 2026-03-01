LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA | Jonathan Milan ci prova

Benvenuti alla copertura in tempo reale della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026. Oggi, tra gli atleti in gara, c’è Jonathan Milan, che sta tentando di conquistare la vittoria. La corsa è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni movimento dei ciclisti lungo il percorso. La gara prosegue con numerosi aggiornamenti disponibili in diretta.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Kuurne-Bruxelles-Kuuerne 2026. La corsa fiamminga giunge alle 78esima edizione con il ritorno del grande spettacolo sul pavè che fungerà da primo vero e proprio test stagionale per gli interpreti delle classiche di un giorno sulle pietre del nord Europa. 194.9 km in cui si susseguiranno 5 tratti di pavè e ben 13 muri, tutti concentrati nei primi tre quarti della corsa. Appuntamento alle 12.10 con il via ufficiale. Partenza fissata ancora una volta a Kortrijk con i 13 muri distribuiti nella prima metà di gara. Percorso che sembra disegnato nuovamente per gli sprinter resistenti, ma non mancheranno gli attacchi da lontano.