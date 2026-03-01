LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo riprende Perani ai -20 km

Oggi si svolge la tappa del Giro di Sardegna 2026, con il gruppo che ha ripreso il ciclista Perani a circa 20 chilometri dal traguardo. La corsa è in diretta e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La cronaca della gara si svolge senza interruzioni, con le immagini che mostrano gli atleti in azione lungo il percorso.

14.32 Uriarte è un corridore di ventiquattro anni nato a Barañain. Lo scorso anno lo spagnolo ha vinto la quarta tappa della Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 14.28 Attacco di Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma)! In testa al gruppo c'è la Petrolike 14.27 I corridori sono sull'ultimo strappo di questa corsa prima di entrare negli ultimi 10 chilometri completamente pianeggianti. 14.16 In questo finale attenzione a qualche possibile attacco sui vari strappi posti tra i -20 ed i -10 chilometri. 14.10 Riccardo Perani è un corridore della Beltrami TSA Tre Colli di ventidue anni, 14.04 Continua a perdere Perani che ora ha 2' 16". Con questo passo il gruppo riprenderà a breve il fuggitivo.