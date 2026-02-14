LIVE Busto Arsizio-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le meneghine chiudono il primo set con un parziale eccellente

Busto Arsizio perde 0-1 contro Milano nel primo set, che si conclude con un attacco preciso delle lombarde. La partita si accende fin dai primi scambi, con le meneghine che sfruttano una battuta efficace e conquistano il vantaggio. Milano mantiene un ritmo deciso, mentre Busto cerca di rispondere con attacchi puntuali e difese robuste. La tensione cresce, e ogni punto diventa decisivo per le due squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Ebossa non forza ma è precisa e in diagonale sorprende la difesa 5-6 Egonu a filo di rete e Milano torna avanti 5-5 Ancora Parra! Attacco dalla seconda linea e ennesimo punto per lei 4-5 Errore banale delle padrone di casa in palleggio 4-4 Egonu in diagonale e siamo di nuovo pari a Busto 4-3 Pietrini non sbaglia mai! Ancora un diagonale che non dà scampo alle rivali 4-2 Parra ancora con un attacco impeccabile lungolinea 2-3 Ancora un diagonale impeccabile di Pietrini che salta il muro bustocco 1-3 Parra va lungolinea e il muro meneghino non riesce a opporsi 1-2 Errore di Egonu in attacco, il primo per lei 1-1Ancora battuta errata per le ospiti 0-1 Bosio a rete beffa il muro avversario con un tocco pregiato 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

