LIVE Cobolli-Tiafoe 6-5 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | l’azzurro si assicura il tie-break

Sul campo di Acapulco, Cobolli e Tiafoe sono in lotta nel primo set, con il punteggio di 6-5 a favore dell’italiano. Nel corso dello scambio, l’americano ha sbagliato un colpo di dritto in corsa, lasciando aperta la possibilità di conquistare il tie-break. I due giocatori continuano a darsi battaglia in questa fase del match, aggiornamenti in tempo reale.

30-30 In rete il rovescio lungolinea di Cobolli. Premiata la difesa di Tiafoe che ha contenuto tre accelerazioni del romano 15-0 Tiafoe stringe il colpo con il rovescio e poi accelera sempre con il colpo bimane. 40-30 In rete il recupero di rovescio dell'americano dopo che Cobolli aveva trovato l'incrocio delle righe con il dritto lungolinea. 30-30 Splendida risposta di Tiafoe che impatta benissimo il rovescio e trova il vincente lungolinea. 40-40 Prima ad uscire perfetta per l'americano che annulla il set point. 40-A Non perfetto l'attacco di Tiafoe che lascia lo spazio per il passante stretto con il rovescio incrociato di Cobolli su cui l'americano non controlla la volee 30-30 Cobolli alza la traiettoria con il dritto centrale e poi chiude con il lungolinea.