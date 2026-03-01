LIVE Cobolli-Tiafoe 7-6 4-2 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurro nel 2° set

Durante il match di Acapulco, Cobolli ha conquistato un break nel secondo set contro Tiafoe, portandosi sul 4-2. Nel corso dell'incontro, l'italiano ha alzato la traiettoria con un rovescio incrociato, trovando grande profondità e costringendo l'avversario a commettere un errore. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

40-40 Brutto errore di Cobolli che va fuori giri con il rovescio dal centro e lo spedisce lungo. L'azzurro aveva preso in mano lo scambio grazie ad una risposta perfetta a tutto braccio 40-A Cobolli alza la traiettoria con il rovescio incrociato trovando grande profondità e forzando l'errore di Tiafoe. 40-40 Nooo. Termina di pochissimo largo il rovescio lungolinea di Cobolli che aveva atteso il momento giusto per spingere con il colpo bimane. 30-30 Cobolli arriva benissimo sul cross di dritto di Tiafoe ed accelera a sua volta con lo strettino di dritto che prende in contropiede l'americano. 0-15 Cobolli incrocia bene con il dritto. In rete il colpo in corsa di Tiafoe.