LIVE Cobolli-Tiafoe 2-2 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | subito una palla break per l’italiano

Al torneo ATP di Acapulco, Cobolli e Tiafoe sono in parità sul punteggio di 2-2. L’italiano ha avuto una palla break subito nel game corrente, mentre in questo scambio Cobolli ha servito una prima ad uscire e ha risposto con un rovescio preciso verso l’angolo scoperto. Tiafoe invece ha concluso il game con un colpo in slice ad uscire.

30-15 Risposta profondissima di Tiafoe che gioca nelle stringhe delle scarpe dell’azzurro, lo costringe ad accorciare e chiude 30-0 Pizzica la riga la risposta stretta con il rovescio di Tiafoe che poi attacca con il dritto inside-in e prende la rete. Coboli arriva sulla palla in corsa, impatta benissimo il dritto e passa con l’incrociato 30-15 Tiafoe spinge con il dritto dal fondo. Cobolli è costretto ad arrendersi con la difesa che finisce in rete. 15-0 Ace! Slice ad uscire velenoso per Tiafoe che trova un angolo stretto 40-15 Tiafoe accelera con il dritto incrociato. Cobolli prova a non perdere campo e gioca in controbalzo, ma accorcia e si espone all’accelerazione di rovescio dell’americano 30-15 Cobolli si aggiudica il braccio di ferro per vie centrali grazie ad un errore di rovescio di Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Tiafoe 2-2, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: subito una palla break per l’italiano Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe 2-1, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: subito una palla break per l’italiano Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Tutto quello che riguarda Cobolli Tiafoe. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte!; Cobolli in finale e non solo: il programma su Sky; Dove vedere Cobolli-Tiafoe finale dell'Atp 500 di Acapulco in tv e streaming; Cobolli-Tiafoe, vale il primo titolo nel 2026 per Flavio: quando e dove vederla. LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Flavio Cobolli e ... oasport.it Dove vedere Cobolli-Tiafoe finale dell'Atp 500 di Acapulco in tv e streamingLa finale dell’Atp 500 di Acapulco tra Cobolli e Tiafoe sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport. Sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now. corriere.it TUTTI CON FLAVIO Nella notte italiana Cobolli sfiderà Tiafoe nella finale dell’ATP 500 di Acapulco per conquistare il titolo numero 3 in carriera facebook Cobolli in diretta su IG con @Fiorello sei ore prima della finale di Acapulco. Su Tiafoe dice: "Lo teniamo a bada" x.com