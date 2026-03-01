LIVE Cobolli-Tiafoe 2-1 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | subito una palla break per l’italiano

Al torneo ATP di Acapulco, Cobolli e Tiafoe sono in campo per il match in diretta. Attualmente il punteggio segna 2-1 a favore dell’italiano, che ha conquistato il gioco successivo grazie a un ottimo rovescio lungolinea. Tiafoe ha tentato di rallentare lo scambio con un back profondo, ma Cobolli ha risposto con precisione e rapidità.

40-15 Tiafoe accelera con il dritto incrociato. Cobolli prova a non perdere campo e gioca in controbalzo, ma accorcia e si espone all'accelerazione di rovescio dell'americano 30-15 Cobolli si aggiudica il braccio di ferro per vie centrali grazie ad un errore di rovescio di Tiafoe. 2-1 Gioco Cobolli: Tiafoe rallenta con un back profondo su cui l'italiano accelera benissimo con il rovescio lungolinea. 0-15 Si difende benissimo l'americano che poi ribalta il punto con un rovescio incrociato in corsa che costringe Cobolli ad accorciare e ad esporsi al suo vincente 40-40 Errore grave di Cobolli che fa un passo indietro per far partire lo scambio,...