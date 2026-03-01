LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | sta per partire la finale dei 3000 m femminili

Alle 15:08 è in corso la finale dei 3000 metri femminili ai Campionati Italiani Indoor 2026, trasmessa in diretta. Gli atleti stanno gareggiando in questa prova che si svolge prima di tre settimane rispetto ai Mondiali Indoor, che si terranno a Torun, in Polonia, dal 20 al 22 marzo. La competizione si sta svolgendo con un grande afflusso di pubblico e attenzione.

15:13 In ambito maschile i principali candidati al successo sembrano Filippo Randazzo, Samuele Ceccarelli e Stephen Awuah Baffour. Annunciata anche la presenza di Lorenzo Simonelli. 15:10 La donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso. La velocista azzurra domenica scorsa è diventata la prima italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60 metri. 15:07 Gli atleti si sfidano in un evento che precede di tre settimane i Mondiali Indoor (previsti nel weekend del 20-22 marzo a Torun, Polonia). 15:o3 Buonasera e benvenuti alla diretta live dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica. La donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60 metri: dopo il 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: sta per partire la finale dei 3000 m femminili LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Iapichino congela il primo posto. Gran prestazione di Succo che si qualifica per la finale dei 60 hs17:02 Riva è al momento davanti ma nessuno sembra voler spingere a tre giri dalla conclusione. Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino balza subito in testa Contenuti e approfondimenti su Campionati Italiani. Temi più discussi: LIVE Assoluti, la mattinata delle multiple; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming; LIVE - Tricolori lanci in diretta streaming. Quando l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: orari 1° marzo, ordine gare, streamingDomenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima ... oasport.it LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublimeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domenica 1° marzo per la seconda e ... oasport.it GEOGRAFIA, IL PASCAL DI FOGGIA DOMINA I CAMPIONATI ITALIANI: doppietta nei premi individuali e successo a squadre - facebook.com facebook Campionati Italiani Assoluti Indoor di ATLETICA LEGGERA - Ancona - Francesco Fortunato vince i 5km di marcia con il tempo di 17'54"48 NUOVO RECORD DEL MONDO sulla distanza! (prec. Michail Schennikov - Russia -18'07 1995) #FiammeGialle #Noico x.com