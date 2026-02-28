Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, la gara di oggi vede protagonista Iapichino che mantiene la prima posizione, mentre Succo si è qualificato per la finale dei 60 ostacoli. Al momento, Riva si trova in testa, anche se la corsa sembra ancora aperta con pochi atleti che spingono fino alla fine. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

17:02 Riva è al momento davanti ma nessuno sembra voler spingere a tre giri dalla conclusione. 16:52 Vince Sveva Gerevini che è partita subito forte confermando l’andamento in tutta la gara. 16:44 Larissa Iapichino salta ancora. Questa volta a 6.71. Ancora meno del suo miglior salto. Rimane comunque in prima posizione, ormai quasi confermata. 16:43 Besana ottiene il primo posto con 8.14. Mosetti seconda con 8.16. 16:42 Sta partendo la terza e ultima batteria della corsa 60m hs donne. 16:40 Cestonaro nel frattempo eguaglia il suo miglior salto con 6.30. Rimanendo in terza posizione. 16:33 Prima Carmassi con 8.01. Record italiano allieve per Succo con 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Iapichino congela il primo posto. Gran prestazione di Succo che si qualifica per la finale dei 60 hs

