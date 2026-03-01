LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Dosso vince in controllo nei 60 femminili

Durante i Campionati Italiani indoor 2026, si sono svolte le finali dei 60 metri. Alle 17:33 sono stati comunicati i risultati ufficiali dei 60 femminili, con Zaynab Dosso che ha concluso la gara in prima posizione con un tempo di 7 secondi. Alle 17:35 gli atleti sono entrati in pista per la finale dei 60 uomini.

17:43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani indoor di atletica. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. Filippo Randazzo 6.61Samuele Ceccarelli 6.61Eduardo Longobardi 6.62Yassin Bandaogo 6.65Eric Marek 6.67Junior Tardioli 6.71Stephen Awuah Baffour 6.91Romeo Monaci DNS 17:40 Filippo Randazzo, con 6"61. trionfa in volata nei 60 uomini. Stesso tempo per Ceccarelli. Zaynab Dosso 7.10Kelly ann Doualla Edimo 7.21Aurora Berton 7.31Gaya Bertello 7.35Gloria Hooper 7.35Alessandra Gasparelli 7.38Alice Pagliarini 7.