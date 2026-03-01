LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | scocca l’ora di Dosso duello Dallavalle-Diaz

Oggi si tengono i Campionati Italiani indoor di atletica 2026. In diretta, si seguono le gare con particolare attenzione alla prova di Dosso e al duello tra Dallavalle e Diaz. La manifestazione coinvolge numerosi atleti che si sfidano nelle varie discipline in programma. Gli spettatori possono aggiornarsi continuamente sulla competizione attraverso la diretta online.

La donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60 metri: dopo il 6.99 corso a Torun, la velocista emiliana saprà migliorarsi ulteriormente? Appuntamento con le batteria alle ore 15.55, mentre la finale andrà in scena alle ore 17.30. Sul rettilineo maschile il favorito sembra essere Filippo Randazzo, che incrocerà Samuele Ceccarelli e Stephen Awuah Baffour, annunciato anche Lorenzo Simonelli. Si preannuncia un confronto molto avvincente nel salto triplo, dove vedremo all’opera Andrea Dallavalle e Andy Diaz: l’argento mondiale all’aperto e il Campione del Mondo in sala apriranno la propria annata agonistica inseguendo una misura di rilievo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sara Fantini domina ancora: 18° titolo ai Campionati Italiani Invernali di Lanci A Mariano Comense, Sara Fantini ha conquistato per la diciottesima volta il titolo nei Campionati Italiani Assoluti e Giovanili invernali, imponendosi nel martello femminile con 68,73 facebook

