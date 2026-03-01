LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Dosso vince in controllo la sfida Dallavalle-Diaz si decide all’ultimo salto

Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, Dosso ha vinto la gara in modo sicuro, mentre la sfida tra Dallavalle e Diaz si è risolta all'ultimo salto. Alle 18:20, Valerio De Angelis e Gabriele Tosti non sono riusciti a migliorare le proprie posizioni nelle rispettive gare. La competizione è in corso con aggiornamenti in diretta.

18:20 Valerio De Angelis e Gabriele Tosti non riescono a migliorare la propria posizione. 18:17 Andy Diaz e Andrea Dallavalle rinunciano anche al penultimo salto. 18:12 Nei primi tre salti della quinta serie nessun atleta ritocca la sua miglior misura. 18:05 Federico Morseletto salta 15,94, 4 centimetri meno della sua miglior misura. 18:04 De Angelis si ferma a 15. 43 metri e non migliora il 15,51 del suo secondo salto. 17.47 Andrea Dallavalle conduce con 16.99 metri, appena davanti ad Andy Diaz (16.90). Si è chiusa la seconda rotazione di salti. Filippo Randazzo 6.61Samuele Ceccarelli 6.61Eduardo Longobardi 6.62Yassin Bandaogo 6.65Eric Marek 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, la sfida Dallavalle-Diaz si decide all’ultimo salto Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, sfida Dallavalle-Diaz LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: scocca l’ora di Dosso, duello Dallavalle-DiazLa donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campionati Italiani. Temi più discussi: LIVE Assoluti, la mattinata delle multiple; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime; Atletica, Campionati Italiani indoor 2026: dove vederli in tv e in streaming; LIVE - Tricolori lanci in diretta streaming. LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso vince in controllo, sfida Dallavalle-DiazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Diaz ha passato il terzo tentativo. 17.47 Andrea Dallavalle conduce con 16.99 metri, appena davanti ad ... oasport.it Quando l’atletica oggi in tv, Campionati Italiani indoor 2026: orari 1° marzo, ordine gare, streamingDomenica 1° marzo si terrà la terza e ultima giornata dei Campionati Italiani indoor 2026 di atletica al PalaCasali di Ancona. Il day-3 della massima ... oasport.it GEOGRAFIA, IL PASCAL DI FOGGIA DOMINA I CAMPIONATI ITALIANI: doppietta nei premi individuali e successo a squadre - facebook.com facebook Campionati Italiani Assoluti Indoor di ATLETICA LEGGERA - Ancona - Francesco Fortunato vince i 5km di marcia con il tempo di 17'54"48 NUOVO RECORD DEL MONDO sulla distanza! (prec. Michail Schennikov - Russia -18'07 1995) #FiammeGialle #Noico x.com