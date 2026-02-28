LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Iapichino al comando tra poco Dosso

Durante i Campionati Italiani indoor di atletica 2026, la gara è in corso con Iapichino al comando e Dosso pronto a scendere in pista tra poco. La seconda batteria sta per partire, coinvolgendo diversi atleti che cercano di ottenere un buon risultato. La diretta segue passo passo le fasi della competizione, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui protagonisti della giornata.

16:42 Sta partendo la terza e ultima batteria della corsa 60m h donne. 16:40 Cestonaro nel frattempo eguaglia il suo miglior salto con 6.30. Rimanendo in terza posizione. 16:33 Prima Carmassi con 8.01. Record italiano allieve per Succo con 8.08. La classe 2009 si piazza seconda. 16:30 Andiamo ai 60m h donne batteria 1. Da tenere d'occhio soprattutto la 16enne Alessia Succo. 16:25 Quarto salto valido per Larissa Iapichino con 6.29. Un pizzico meno del precedente. 16:23 Sommacal arriva primo con 7.93. Filippo Vedana dunque si qualifica al turno successivo. 16:20 Quarto salto per Borello con 6.18. Iapichino sempre al comando in attesa del suo quarto salto. 15:45 Secondo nullo per Galvani. 15:42 Miglior salto di gara di Larissa