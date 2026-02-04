Inter Torino LIVE 2-1 | Kulenovic la riapre per i granata

Questa sera alle 21, all’U Power Stadium di Monza, si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino. La partita si accende subito, con i nerazzurri che cercano di dominare e i granata pronti a resistere. Dopo un primo tempo senza reti, Kulenovic segna e riapre la gara per il Torino, che ora si trova in vantaggio. La sfida resta aperta e incerta, con entrambe le squadre che spingono per trovare il gol della vittoria.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 21 all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, quarto di finale di Coppa Italia 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'U Power Stadium di Monza per Inter Torino, la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526 che non verrà disputata a San Siro per via della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma venerdì. Partita secca: in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si va direttamente ai calci di rigore senza disputare i tempi supplementari. Chi passa il turno si qualifica alle semifinali (andata 4 marzo e ritorno 22 aprile) contro la vincente di Napoli-Como, in calendario il prossimo 10 febbraio. LIVE - Inter-Torino 2-0, 57': Chivu cambia la coppia d'attacco, dentro Pio e Lautaro. In campo anche SucicINTER-TORINO 2-0 (34' Bonny, 48' Diouf) LIVE MATCH 56' - Chivu sfrutta la situazione per operare tre cambi: fuori Thuram (non convintissimo), Bonny e Mkhitaryan per Lautaro ... INTER-TORINO 2-1 (34' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (T))61' - Tre cambi anche per il Torino: dentro Lazaro, Maripan e Ilkhan per Pedersen, Marianucci e Anjorin. 60' - Torino galvanizzato, Pedersen mette di nuovo in mezzo ma stavolta Martinez è reattivo e ...

