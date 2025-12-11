Ubriachi litigano in strada poi aggrediscono e minacciano i carabinieri

Due giovani egiziani, rispettivamente di 25 e 26 anni, sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver litigato in strada in stato di alterazione e aver aggredito le forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto in seguito a un alterco tra i due, culminato con minacce e minacce di violenza ai militari intervenuti per calmare la situazione.

