Concessioni marittime a Napoli stop proroghe dal 2026 servono le gare | sistema al bivio

A partire dal 2026, le concessioni marittime di Napoli richiederanno gare pubbliche, interrompendo le proroghe attuali. La decisione genera tensioni tra i concessionari di banchine, con la Lega Navale di Pozzuoli che si è rivolta al Comune e all’Autorità di Sistema Portuale, evidenziando un sistema portuale ormai al suo bivio tra continuità e rinnovamento.

La tensione tra i concessionari di banchine cresce di settimana in settimana. La Lega Navale di Pozzuoli ha scritto al Comune di Napoli e all?Autorità di Sistema Portuale del Mar.

Concessioni demaniali. Pizzolante: ddl prosegue il suo iter, nessuno stop

