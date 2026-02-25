Grandi derivazioni idroelettriche | No a proroghe al ribasso

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comitato del grande idroelettrico. "Il rinnovo delle concessioni idroelettriche in Italia è fermo a un binario morto, intrappolato tra l’inerzia del Governo, i timori sulla reciprocità europea e il ruolo dei grandi produttori. Come comitato esprimiamo forte preoccupazione per la direzione che sta prendendo anche Regione Lombardia con le voci e le uscite della stampa sulla quarta via, l’ennesima proroga condizionata per i grandi produttori. Nonostante il passaggio delle competenze alle Regioni nel 2019, la transizione verso gare trasparenti e competitive è paralizzata. Il Governo continua a esitare, giustificando il blocco con la mancanza di reciprocità con gli altri Paesi UE. Ma questa situazione di stallo favorisce solo i gestori uscenti, che continuano a sfruttare le risorse idriche dei nostri territori con impianti spesso obsoleti e ristorni non aggiornati al reale valore di mercato dell’energia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Seconda commissione – Canoni concessione grandi derivazioni idroelettriche.(Arv) Venezia 9 ott. 2025 - La Seconda commissione consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole alla Giunta regionale (PAGR n. 554) sul provvedimento 'Determinazioni dei canoni di ...

Centrali idroelettriche, in aumento i canoni 2024 per i grandi impianti: a Belluno 12 milioni. Bottacin: «Conquista storica»Le grandi derivazioni idroelettriche sono fondamentali per il Bellunese. Nella legge regionale viene spiegato il meccanismo: «Si evidenziano le modalità di pagamento dei canoni dovuto dalle grandi ...

Da una gestione privata a una mista. Con il pubblico a detenere saldamente la maggioranza. È l'obiettivo che si è data la Regione Friuli Venezia Giulia, intenzionata a entrare con un ruolo da protagonista nell'ambito delle concessioni di grandi derivazioni d'a