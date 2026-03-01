L’Italia si trova nel raggio di azione dei missili nel contesto del conflitto tra Stati Uniti e Iran. L’allerta internazionale è aumentata, e le autorità italiane monitorano attentamente le ultime evoluzioni della situazione. La tensione tra le parti coinvolge diversi attori, mentre le notizie sui movimenti militari si susseguono. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma la presenza di rischi militari è evidente.

L'allerta internazionale cresce e l'Italia osserva con attenzione le evoluzioni del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'attacco americano a Teheran, il dibattito sulle capacità missilistiche iraniane e sui rischi per il nostro Paese si è intensificato. L'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, ha dichiarato senza mezzi termini che l'Iran possiede centinaia di missili in grado di raggiungere non solo Israele, ma anche capitali europee come Roma, Parigi e Londra, generando inevitabilmente preoccupazione. Il timore non è infondato: tra i missili a lungo raggio sviluppati da Teheran spicca il Soumar, con una gittata teorica di circa 3.

© Thesocialpost.it - “L’Italia è nel raggio dei missili”. Guerra, cresce la paura: la rivelazione

