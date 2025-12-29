Missili a lungo raggio e droni | il Giappone vara la maxi-spesa militare

Il Giappone ha annunciato un aumento significativo della spesa militare, con un investimento di 58 miliardi di dollari per il 2026. Questa decisione rappresenta la più grande revisione delle strategie di difesa dal 1945, focalizzandosi sul rafforzamento delle capacità missilistiche e di droni delle Forze di Autodifesa, per garantire la sicurezza delle isole nipponiche. La misura riflette un nuovo approccio alla difesa nazionale in un contesto di crescenti tensioni regionali.

Sanae Takaichi ha varato la più importante svolta per la Difesa giapponese dal 1945: l’esecutivo guidato dal Partito Liberaldemocratico ha deciso di portare a 58 miliardi di dollari (9 trilioni di yen, 2% del Pil) la spesa militare di Tokyo per l’anno fiscale 2026, che si aprirà ad aprile, ponendo l’enfasi sulla difesa delle isole nipponiche con il potenziamento della dotazione missilistica e di droni delle Forze di Autodifesa Giapponesi. La spesa militare record del Giappone. Per il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi questo aumento è il “minimo necessario” per affrontare il contesto securitario del Pacifico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

