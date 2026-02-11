A Firenze torna il Carnevale di Pace | un grande corteo colorato per i diritti la convivenza e l’inclusione

Domenica 15 febbraio, a Firenze, si svolge di nuovo il Carnevale di Pace. Centinaia di persone si radunano per sfilare in un corteo colorato, portando in strada messaggi per i diritti, la convivenza e l’inclusione. L’evento, organizzato dall’Associazione Piazza San Donato e tre Quartieri della città, torna dopo una pausa, con tante persone che vogliono manifestare pacificamente il loro impegno. La città si riempie di allegria e di voci che chiedono rispetto e solidarietà.

Domenica 15 febbraio torna a Firenze il Carnevale di Pace, organizzato dall’Associazione Piazza San Donato in collaborazione con tre Quartieri della città. Un appuntamento ormai atteso e partecipato, che ogni anno porta nelle strade di Firenze un messaggio di pace, uguaglianza e convivenza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Firenze Carnevale Firenze si colora di pace con un grande corteo di Carnevale che attraverserà tre quartieri Firenze si prepara a festeggiare in modo speciale. Il Carnevale sfida il maltempo. Un corteo colorato per Valdottavo Domenica 8 febbraio, a Valdottavo, si è svolta la prima giornata della 53ª edizione del Carnevale dei ragazzi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Firenze Carnevale Argomenti discussi: Si torna a pattinare nella due giorni del Palarotelle all'Olmatello Firenze; A Firenze torna il Carnevale di Pace: un grande corteo colorato per i diritti, la convivenza e l’inclusione dal Quartiere 4 passando per il Quartiere 1 con finale nel Quartiere 5; A Firenze torna il Carnevale di Pace: festa, colori e inclusione nei Quartieri 4 e 5; Firenze, torna il viaggio teatrale alla scoperta dei segreti della Pergola. Torna il Carnevale di Pace, corteo dall'Isolotto a Novoli: 'Chi vive a Firenze fa parte di Firenze'Torna a Firenze il Carnevale di Pace. Appuntamento il 15 febbraio con l'evento, organizzato dall’Associazione Piazza San Donato in collaborazione con tre Quartieri della città, ormai atteso e ... 055firenze.it Michael Jackson: torna a Firenze il più acclamato spettacolo dedicato al Re del Poppoliticamentecorretto.com - Michael Jackson: torna a Firenze il più acclamato spettacolo dedicato al Re del Pop ... politicamentecorretto.com FIRENZE - Il Meyer torna ad accogliere una neonata arrivata nella notte da Gaza: è in prognosi riservata. La bambina ha meno di un mese, e una complessa malformazione vascolare del collo che ne compromette la respirazione. LEGGI SUL GAZZETTIN - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.