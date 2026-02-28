la ritorsione iraniana ai bombardamenti di stati uniti e israele con i video

L'Iran ha risposto ai bombardamenti di Stati Uniti e Israele con una serie di attacchi, utilizzando missili e droni contro obiettivi in Israele e in diversi paesi del Golfo, tra cui il Bahrein. Sono stati diffusi video che mostrano i momenti degli attacchi e le esplosioni avvenute nelle aree colpite. La situazione si mantiene tesa nella regione, con ripercussioni ancora da valutare.

Ha lanciato missili e droni contro Israele e ha colpito vari paesi del Golfo tra cui Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti Sabato l’Iran ha risposto agli estesi attacchi compiuti da Stati Uniti e Israele sul suo territorio con altri bombardamenti, sia in Israele che contro basi militari statunitensi in Qatar, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti. Quella di colpire obiettivi nei paesi del Golfo è una strategia precisa per l’Iran: sono attacchi di grande effetto e valore simbolico, e più facili che tentare di superare la difesa antiaerea israeliana. In alcuni di questi paesi sono stati anche colpiti anche bersagli civili. Il Post segue tutti gli aggiornamenti sulla guerra con questo liveblog. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Iran: il programma missilistico «non è negoziabile», crescono le tensioni con Israele e Stati UnitiTeheran ribadisce la linea dura sul proprio arsenale missilistico mentre Israele cerca l’appoggio di Washington per nuove opzioni militari.

Israele e Stati Uniti attaccano L'IranA dare l'annuncio il ministro della Difesa dello Stato Ebraico, Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza immediato in tutto il Paese.

Il feroce avvertimento di Khamenei dopo l’attacco dei droni statunitensi nei pressi di Teheran

