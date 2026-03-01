Cipro nel mirino dell’Iran? Nicosia smentisce Londra insiste | pericolo per l’Europa
Cipro ha smentito qualsiasi coinvolgimento in un possibile attacco dall’Iran, mentre Londra ha dichiarato che c’è un rischio per l’Europa. L’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha causato la morte di Alì Khamenei, ha quasi raggiunto il territorio europeo, segnando un episodio senza precedenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione.
L ‘attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, che ha portato all’uccisione di Alì Khamenei, ha sfiorato per la prima volta il suolo europeo, o quasi. Nella notte tra sabato e domenica, il ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato a Sky News che l’Iran avrebbe lanciato due missili, secondo altre fonti, droni balistici, in direzione di Cipro, piccola isola mediterranea dove il Regno Unito mantiene importanti basi militari con migliaia di soldati di stanza. «Siamo abbastanza sicuri che non avessero come obiettivo le nostre basi», ha dichiarato Healey, aggiungendo però che l’episodio «dimostra quanto indiscriminata» sia la rappresaglia iraniana. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Guerra in Iran: condoglianze di Putin per la morte di Khamenei. Nuovi raid su Teheran, colpita Tv di Stato. Missili su CiproWASHINGTON – Stati Uniti e Israele hanno sferrato una nuova serie di attacchi contro Teheran.
Leggi anche: Cipro sotto attacco dei missili iraniani, Londra: «Allerta per le basi militari Gb». Il governo locale nega
Una raccolta di contenuti su Cipro
Discussioni sull' argomento Iran, ecco i missili pronti al lancio: anche l’Italia può finire nel mirino; Cipro: visita all'interno dell'aeroporto di Nicosia abbandonato dal 1974; Nuovo caso di spionaggio in Portogallo. Nel mirino documenti Nato; Bruxelles, Italia in pressing contro la tassa green che frena la competitività.
Nuovo caso di spionaggio in Portogallo. Nel mirino documenti NatoSi moltiplicano i casi di spionaggio ai danni di funzionari e militari della Nato. In Portogallo un 23enne è stato arrestato dopo aver rubato i dispositivi digitali di un ufficiale dell’alleanza atlan ... formiche.net
Missili iraniani su Cipro, allerta per le basi militari britanniche - facebook.com facebook
#cipro sotto attacco dei missili iraniani, allerta per le basi militari britanniche x.com