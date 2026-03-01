Cipro nel mirino dell’Iran? Nicosia smentisce Londra insiste | pericolo per l’Europa

Cipro ha smentito qualsiasi coinvolgimento in un possibile attacco dall’Iran, mentre Londra ha dichiarato che c’è un rischio per l’Europa. L’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha causato la morte di Alì Khamenei, ha quasi raggiunto il territorio europeo, segnando un episodio senza precedenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione.