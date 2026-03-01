iran arafi sostituisce khamenei e pezeshkian chiama alla guerra i musulmani

In Iran, l'ayatollah Alireza Arafi è stato nominato membro giurista del Consiglio direttivo incaricato di ricoprire ad interim il ruolo di Guida Suprema, sostituendo Khamenei. Nel frattempo, Pezeshkian ha chiamato i musulmani a prepararsi alla guerra. La nomina di Arafi rappresenta un cambiamento importante nelle autorità religiose del paese.

L'ayatollah Alireza Arafi è stato nominato membro giurista del Consiglio direttivo incaricato di ricoprire ad interim il ruolo della Guida Suprema. Lo riferisce l'agenzia iraniana Isna. Come prevede la Costituzione della Repubblica islamica, fino a quando l'Assemblea degli esperti non eleggerà il nuovo leader, a guidare la transizione dell'Iran sarà il Consiglio ad interim, di cui fanno parte il presidente Massoud Pezeshkian, il capo della magistratura Gholamhossein Ejei e l'ayatollah Arafi. Arafi è membro del Consiglio dei Guardiani ed è stato selezionato per la transizione dal Consiglio di Discernimento, come previsto dalla legge. Pezeshkian ha affermato che gli attacchi di Stati Uniti e Israele sono una "aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

