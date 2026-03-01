Nella notte, missili iraniani sono stati intercettati sopra Doha, in Qatar. Il cielo si è illuminato più volte a causa delle esplosioni dei razzi, che il ministro della Difesa del paese ha confermato essere stati intercettati prima di penetrare nello spazio aereo. Non ci sono state segnalazioni di danni o vittime, mentre i dettagli dell’operazione non sono ancora stati resi noti.

Nella notte ancora missili iraniani nei cieli di Doha, in Qatar. Il cielo si è illuminato più volte per le esplosioni dei razzi, che come ha dichiarato il ministro della Difesa del Paese sono stati intercettati prima che raggiungessero lo spazio aereo del Qatar. Forte la condanna degli attacchi, definiti una "flagrante violazione" della sovranità qatariota che "non può essere accettata con alcuna giustificazione o pretesto".

Attacco all'Iran, in Israele donna muore sotto i missili di Teheran(LaPresse) Nella notte a Tel Aviv, in Israele, una donna è morta dopo essere rimasta ferita durante un pesante bombardamento di missili iraniani. stream24.ilsole24ore.com

Attacco all'Iran, missili iraniani intercettati nella notte su Doha(LaPresse) Nella notte ancora missili iraniani nei cieli di Doha, in Qatar. Il cielo si è illuminato più volte per le esplosioni dei razzi, che ... stream24.ilsole24ore.com

L’attacco Usa-Israele non ha per obiettivo i siti atomici e i missili. Il premier di destra vuole la fine della Repubblica islamica. Danny Citrinowicz: l’Iran è strutturato per sopravvivere alla perdita della leadership. La decapitazione politica può generare turbolenze - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Emirati all'Iran: "Aggressione a noi è un errore, vi isola. La vostra guerra non è contro i vostri vicini". I media israeliani riferiscono che la televisione di Stato di Teheran è stata attaccata. #ANSA x.com