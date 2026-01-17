Iran Washington avverte Teheran | Colpirci? Non scherzate con Trump Khamenei | Migliaia uccisi nelle proteste da amici di Usa e Israele – La diretta

In Iran, le proteste continuano nel loro ventesimo giorno, con una repressione severa che ha causato numerose vittime. Washington ha avvertito Teheran, sottolineando la serietà delle conseguenze in caso di attacchi. Nel frattempo, il leader supremo Khamenei accusa alcuni gruppi di essere responsabili delle violenze, sostenuti da paesi come gli Stati Uniti e Israele. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

Nel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione durissima che sta provocando migliaia di vittime. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre in seguito alla svalutazione della moneta locale, si sono presto trasformate in dissenso anti-regime. Sul fronte internazionale, Donald Trump ha fatto marcia indietro dopo aver lanciato diversi moniti, rinunciando per il momento a un intervento militare. Intanto, il ministro degli Esteri e vicepremier italiano, Antonio Tajani, ha invitato i connazionali a lasciare l’Iran, raccomandando che all’ambasciata rimanga solo il personale indispensabile. 🔗 Leggi su Open.online

TASS (TELEGRAM) * LEAVITT, «WASHINGTON HA AVVERTITO TEHERAN CHE DOVRÀ AFFRONTARE ‘GRAVI CONSEGUENZE’ SE DECIDERÀ DI GIUSTIZIARE I MANIFESTANTI» - L’amministrazione di Washington ha avvertito Teheran che dovrà affrontare “gravi conseguenze” se deciderà di giustiziare i manifestanti, ha affermato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. agenziagiornalisticaopinione.it