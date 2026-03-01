L' Iran conferma | Khamenei è morto Ancora missili su Qatar Emirati e Bahrein A Teheran c' è chi esulta e chi di dispera

L'Iran annuncia ufficialmente la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, avvenuta durante un attacco al suo compound. Nel frattempo, i missili continuano a essere lanciati su Qatar, Emirati Arabi e Bahrein, con reazioni contrastanti tra chi festeggia e chi vive momenti di paura. A Teheran si registra un clima di tensione e incertezza, mentre i militari iraniani portano avanti le operazioni militari nella regione.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". Continuano gli attacchi contro Israele e i Paesi del Golfo. Teheran minaccia: "I nostri colpi saranno così devastanti che implorerete pietà" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. Il governo dell'Iran fa sapere che l'uccisione di Khamenei è un "grave crimine che non resterà impunito. Avete superato il nostro limite e dovrete pagare il prezzo", ha detto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, in un discorso trasmesso in tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

