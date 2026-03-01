L'Iran ha annunciato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, avvenuta durante un attacco al suo compound. Nel frattempo, i pasdaran continuano a lanciare missili e droni contro Israele, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. In Iran, ci sono reazioni contrastanti, con chi esprime gioia e chi disapprova. La situazione rimane tesa e incerta.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". Continuano gli attacchi contro Israele e i Paesi del Golfo. Teheran minaccia: "I nostri colpi saranno così devastanti che implorerete pietà" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. L'Iraq ha annunciato tre giorni di lutto in seguito alla morte di Khamenei. Il portavoce del governo Bassem al-Awadi ha dichiarato in una nota che "con profondo dolore, esprimiamo le nostre condoglianze al nobile popolo iraniano e all'intero mondo musulmano" dopo l'uccisione di Khamenei in "un palese atto di aggressione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Iran conferma: "Khamenei è morto". Ancora missili su Qatar, Emirati e Bahrein. A Teheran c'è chi esulta e chi si dispera

Leggi anche: L'Iran conferma: "Khamenei è morto". Ancora missili su Qatar, Emirati e Bahrein. A Teheran c'è chi esulta e chi di dispera

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Contenuti e approfondimenti su Iran conferma.

Temi più discussi: L'Iran conferma la morte di Khamenei. Nel Paese 40 giorni di lutto nazionale; L'Iran conferma: Khamenei è morto. I 37 anni di potere dell'ayatollah succeduto a Khomeini; Stati Uniti e Israele attaccano Teheran. Khamenei è morto; Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama.

L'Iran conferma: Khamenei è morto. I 37 anni di potere dell'ayatollah succeduto a KhomeiniL'annuncio fatto dalla tv di Stato. Il Paese proclama un lutto di 40 giorni. Chi era l'uomo che ha mantenuto il potere assoluto nella Repubblica ... avvenire.it

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. Ucciso anche capo di Stato maggiore. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e ManamaGuerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... ilmattino.it

la Repubblica. . I media iraniani hanno confermato la morte di Khamenei, annunciata da Trump nel pomeriggio del 28 febbraio. “Hanno detto che oggi attaccheranno come mai hanno fatto prima, è meglio che non lo facciano”. È il monito del presidente americ - facebook.com facebook

Iran conferma morte Khamenei, nuove esplosioni a Dubai e Doha: news di oggi x.com