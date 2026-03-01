L’interramento dell’elettrodo Via alla studio di fattibilità dopo una battaglia di 20 anni

Dopo vent’anni di attesa, la società Terna ha ricevuto l’incarico di condurre lo studio di fattibilità per l’interramento dell’elettrodotto T235 Brugherio-CP SestoSG, un collegamento che attraversa il quartiere di Cascina Gatti. La decisione segue una lunga battaglia locale e rappresenta il primo passo verso il progetto di modifica della linea aerea. L’intervento mira a ridurre l’impatto visivo e ambientale dell’infrastruttura.

Dopo anni di attesa è stato affidato alla società Terna l'incarico per lo studio di fattibilità per l'interramento dell'elettrodotto T235 Brugherio-CP SestoSG, che taglia in due il quartiere di Cascina Gatti. Una battaglia portata avanti da due decenni dall'omonimo comitato del rione e dall'associazione Sottorcorno. In totale il Comune ha stanziato 140mila euro. Con questo atto è stato dunque avviato ufficialmente l'iter per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per mettere sotto terra la linea. Il dossier dovrà studiare la possibile modifica dell'elettrodotto, valutare i campi elettromagnetici, elaborare le cartografie, nonché fare una stima dei costi per la messa in opera.