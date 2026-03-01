L’interramento dell’elettrodo Via alla studio di fattibilità dopo una battaglia di 20 anni

Da ilgiorno.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo vent’anni di attesa, la società Terna ha ricevuto l’incarico di condurre lo studio di fattibilità per l’interramento dell’elettrodotto T235 Brugherio-CP SestoSG, un collegamento che attraversa il quartiere di Cascina Gatti. La decisione segue una lunga battaglia locale e rappresenta il primo passo verso il progetto di modifica della linea aerea. L’intervento mira a ridurre l’impatto visivo e ambientale dell’infrastruttura.

Dopo anni di attesa è stato affidato alla società Terna l’incarico per lo studio di fattibilità per l’interramento dell’elettrodotto T235 Brugherio-CP SestoSG, che taglia in due il quartiere di Cascina Gatti. Una battaglia portata avanti da due decenni dall’omonimo comitato del rione e dall’associazione Sottorcorno. In totale il Comune ha stanziato 140mila euro. Con questo atto è stato dunque avviato ufficialmente l’iter per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per mettere sotto terra la linea. Il dossier dovrà studiare la possibile modifica dell’elettrodotto, valutare i campi elettromagnetici, elaborare le cartografie, nonché fare una stima dei costi per la messa in opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217interramento dell8217elettrodo via alla studio di fattibilit224 dopo una battaglia di 20 anni
© Ilgiorno.it - L’interramento dell’elettrodo. Via alla studio di fattibilità dopo una battaglia di 20 anni

Leggi anche: Stadio Braglia, al via studio di fattibilità per il restyling dell'illuminazione

Leggi anche: Pontremoli: ordinanza limita l’utilizzo del Ponte Alcide De Gasperi dopo lo studio di fattibilità

Cerca altre news e video sullo stesso tema.