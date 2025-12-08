Club Silencio alla Mole | una notte tra cinema icone pop Anni ' 70 ' 80 e vista mozzafiato su Torino
Sabato 13 dicembre, dalle 19:15 alle 24, Club Silencio entra nell’iconica Mole Antonelliana per un evento unico tra musica, cinema, viste mozzafiato, drink & more, realizzato con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che per l’occasione si trasforma, complice la mostra "Pazza Idea. Oltre il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Club Silencio ha riaperto le porte dalle 19 a mezzanotte al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e alla mostra “Briganti! Storie e immagini dal Risorgimento a oggi”, che è stata impreziosita dalla visita guidata condotta dal Direttore del museo Alessandro - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 5 dicembre 2025 Club silencio apre le porte dalle 19 alle 24 al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e alla mostra “Briganti! Storie e immagini dal Risorgimento a oggi”. sguardisutorino.blogspot.com/2025/12/venerd… #MuseoNazionaledelRisor Vai su X
Una Notte al Museo del Cinema con Club Silencio - Sabato 13 dicembre, dalle 19:15 alle 24, Club Silencio entra nell’iconica Mole Antonelliana per un evento unico tra musica, cinema, viste mozzafiato, drink & more, realizzato con il Museo Nazionale de ... Lo riporta torinoggi.it