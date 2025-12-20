il monza cala il poker e blinda il secondo posto doppietta di birindelli in gol anche petagna

Monza, 20 dicembre 2025 – Il menù pre-natalizio porta sulla tavola del Monza un poker di gol e una vittoria fondamentale per ritrovare il sorriso dopo tre stop consecutivi. Tra le mura amiche dell ’U-Power Stadium i biancorossi dominano 4-1 la Carrarese e soprattutto convincono a livello di prestazione, forse la migliore dell’intera stagione. Oltre ai marcatori tutti italiani (doppietta di Birindelli, Delli Carri e Petagna), spiccano le prove individuali di Dany Mota, Keita Balde e capitan Pessina. Bene anche i subentrati e la difesa, che al netto dei gol subiti, è apparsa molto più solida rispetto alle ultime uscite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

