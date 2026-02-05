Milan l’anti-Inter tra record e prudenza | Allegri blinda il secondo posto e aspetta i big

La squadra di Allegri si prepara alla sfida più importante della stagione, ma prima di pensare ai grandi match il Milan si concentra sul mantenere il secondo posto. Il tecnico, con attenzione ai dettagli, ha deciso di blindare la posizione attuale e aspetta i big per le prossime partite. Intanto, i giocatori lavorano sodo per evitare rischi e conservare il risultato. La corsa alla vetta prosegue, ma la prudenza resta la parola d’ordine a Milanello.

La rincorsa del Milan alla vetta della Serie A si arricchisce di un nuovo capitolo che profuma di storia, ma l’imperativo a Milanello resta la prudenza. Il successo ottenuto al Dall’Ara contro il Bologna ha riportato i rossoneri a una distanza di sicurezza dall’Inter capolista, ora lontana solo cinque lunghezze, permettendo al contempo di scavare un solco importante (+7) sulla Roma, attualmente quinta. Nonostante il fiato sul collo dei cugini nerazzurri, Massimiliano Allegri mantiene il profilo basso che ha contraddistinto la sua intera carriera: l’obiettivo dichiarato non è il tricolore, ma il ritorno stabile nell’Europa che conta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Massimiliano Allegri chiude definitivamente i sogni di Scudetto del Milan, che si concentra ora sulla Champions League.

Nel match tra Como e Milan, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-1, con Rabiot protagonista.

