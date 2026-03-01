galaxy s26 ultra scopri la funzione altrettanto impressionante quanto privacy display

Il nuovo Galaxy S26 Ultra introduce la funzione Horizon Lock, una tecnologia di stabilizzazione software avanzata. Questa funzione permette di mantenere l’immagine stabile anche in condizioni di movimento, offrendo un’esperienza di utilizzo più fluida. La presentazione si concentra sulla capacità di questa tecnologia di garantire immagini nitide e stabili, rafforzando l’importanza della stabilizzazione nel settore degli smartphone di ultima generazione.

si analizza la funzione Horizon Lock, stabilizzazione software avanzata introdotta con la serie Galaxy S26. questo approfondimento sintetizza come agisce, quali sono i vantaggi principali e quali compromessi si riscontrano durante le riprese, con particolare attenzione alle differenze tra i modelli S26, S26 Plus e S26 Ultra. Horizon Lock è una funzione di stabilizzazione alimentata dal software, integrata nell’app fotocamera di Samsung e mirata a simulare l’equilibratura tipica di un gimbal. è disponibile su tutta la gamma s26, con prestazioni particolarmente elevate sul modello s26 ultra. la tecnologia si serve di un upgrade dell’image signal processor (isp) e di sensori ad alta risoluzione come base, offrendo una stabilizzazione che si avvicina a quella di un hardware dedicato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

