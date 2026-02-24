Iscrizioni alle scuole superiori 2026 nelle Marche | licei al top tecnici in ripresa Cresce il 4+2

Il calo delle iscrizioni nelle scuole superiori nelle Marche nel 2026 deriva dalla diminuzione di studenti delle ultime classi delle medie, mentre i licei scientifici attirano più di altri, considerati un vantaggio per il futuro. Le famiglie mostrano una preferenza crescente per questa scelta, che rappresenta una strada sicura. Gli istituti tecnici e professionali, invece, registrano un lieve aumento, anche se in generale il numero di iscritti si riduce rispetto agli anni passati. La tendenza si conferma con i dati aggiornati.

Ancona, 24 febbraio 2026 – I licei continuano a dominare, con la prevalenza dello scientifico, considerato dalle famiglie «una sorta di passepartout per il futuro»; in recupero gli istituti tecnici e professionali, mentre si assiste a una riduzione del numero complessivo degli iscritti, passati nelle Marche dai 14.192 dell'anno scolastico 2024-2025 ai 13.469 del prossimo, conseguenza del calo della natalità ormai in atto da quasi dieci anni. È quanto emerge dal quadro delle iscrizioni alle scuole superiori marchigiane per l'anno scolastico 2026-2027, che si sono chiuse alle 20 di sabato.

