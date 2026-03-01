L' ex calciatore del Monza Danilo D' Ambrosio bloccato a Dubai | Tre droni ci sono scoppiati sopra la testa

L'ex calciatore del Monza Danilo D'Ambrosio si trova a Dubai con la famiglia in vacanza, quando ha riferito di un episodio inquietante. Tre droni sono scoppiati vicino a loro, causando momenti di tensione e paura. D'Ambrosio ha raccontato di aver sentito gli scoppi sopra la testa mentre era con la moglie e i figli. La situazione si è verificata in un momento di relax nella capitale emiratina.

Momenti di paura per l'ex calciatore del Monza Danilo D'Ambrosio. L'ex difensore biancorosso si trova a Dubai con moglie e figli in vacanza. Dopo il bombardamento degli Stati Uniti, l'Iran ha replicato attaccando Israele e Dubai, quest'ultima con dei droni kamikaze. E D'Ambrosio ha rischiato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Esplosioni, fiamme e paura a Dubai. Il racconto di un manager anconetano: "I missili ci passano sopra la testa""Da quando l’Iran ha risposto all’attacco israeliano e americano ogni due ore sentiamo passare sulle nostre teste i missili indirizzati verso Abu...

D’Ambrosio bloccato a Dubai sotto i missili: “Siamo terrorizzati. Abbiamo passato la notte in un sottoscala”L'ex Inter Danilo D'Ambrosio è rimasto bloccato a Dubai dopo l'escalation tra USA-Israele e Iran.

