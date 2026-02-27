Sanremo bacio tra Levante e Gaia dopo il duetto ma la Rai censura | è rivolta sui social

Durante il concerto di Sanremo, Levante e Gaia hanno condiviso un bacio sulle labbra dopo aver cantato insieme “I maschi” di Gianna Nannini. La Rai ha deciso di censurare il gesto, suscitando reazioni sui social media. La scena ha attirato l’attenzione dei partecipanti e del pubblico presente, mentre la trasmissione è stata interrotta per motivi di censura.

Si è concluso con un bacio sulle labbra il duetto tra Levante e Gaia sulle note di “I maschi” di Gianna Nannini. Le due cantanti, legate da un’amicizia consolidata anche fuori dal palco, hanno costruito l’esibizione su una forte complicità scenica, cantando a pochi centimetri l’una dall’altra per tutta la durata del brano.Al termine della performance, sebbene non riprese in primo piano dalle telecamere Rai, le due artiste si sono scambiate un bacio a stampo. Un gesto simbolico che ha colpito il pubblico anche per il contrasto con il significato originale della canzone portata sul palco dell’Ariston. Il dolce fuori programma non è sfuggito agli spettatori più attenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

