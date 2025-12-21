Mara Venier spiega come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In

Rispondendo ad alcuni commenti Instagram, Mara Venier ha spiegato come stanno i Ricchi e Poveri dopo la caduta in diretta a Domenica In. Nella puntata del 21 dicembre, Angela Brambati e Angelo Sotgiu sono inciampati su un gradino all'ingresso dello studio.

