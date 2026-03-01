Levante chiude il caso del bacio a Sanremo | Nessuna censura E a Domenica In bacia Mara Venier

Levante ha dichiarato che non c’è stata censura riguardo al bacio scambiato con Gaia sul palco del Festival di Sanremo 2026, durante la serata delle cover. Successivamente, durante la trasmissione Domenica In, si è lasciata andare a un bacio con Mara Venier. La cantante ha così chiuso le discussioni nate in seguito all’evento.

“Non c’è stata censura”. Con queste parole Levante ha messo fine alle polemiche nate dopo il bacio scambiato con Gaia sul palco del Festival di Sanremo 2026, durante la serata delle cover.Il dibattito era esploso sui social subito dopo l’esibizione sulle note di “I maschi”, quando la regia aveva effettuato uno zoom out proprio nel momento in cui le due artiste si erano baciate. Una scelta tecnica che molti utenti avevano interpretato come un tentativo di “oscurare” il gesto.Ospite a Domenica In – Speciale Sanremo, nel salotto di Mara Venier, la cantante ha però chiarito la propria posizione. «Io non avevo mai dato un bacio a Gaia, durante le prove non era previsto», ha spiegato, escludendo qualsiasi ipotesi di intervento censorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

