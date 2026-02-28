Durante la diretta del duetto tra Levante e Gaia a Sanremo 2026, la regia Rai ha staccato il primo piano delle due cantanti, interrompendo la ripresa senza spiegazioni. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e sui social, dove sono stati condivisi diversi commenti. La trasmissione è continuata senza ulteriori interventi e senza commenti ufficiali da parte dell’emittente.

© Movieplayer.it - Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia evitato dalla regia Rai: "Nessuna censura"

