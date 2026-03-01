Leva militare in Italia chi può essere chiamato in guerra? Le liste dei nomi nei Comuni le fasce d’età chi è escluso

In Italia, la leva militare non è stata cancellata ma sospesa, lasciando ancora aperta la possibilità di richiamare determinate categorie di cittadini in caso di emergenza. Le liste dei nomi vengono aggiornate dai Comuni e riguardano principalmente uomini tra i 18 e i 25 anni, mentre sono esclusi alcuni gruppi. La discussione si riaccende ogni volta che si parla di scenari di guerra o tensioni internazionali.

La leva militare in Italia non è stata abolita, ma sospesa. È una differenza giuridica sostanziale che oggi torna al centro del dibattito ogni volta che si parla di guerra, tensioni internazionali o scenari di mobilitazione generale. Dal 2005 il servizio obbligatorio non è più attivo e le Forze armate sono composte da personale professionista e volontario. Tuttavia l’impianto normativo esiste ancora e, in caso di dichiarazione dello stato di guerra da parte del Parlamento, potrebbe essere riattivato con un provvedimento straordinario. Il primo punto da chiarire è che un eventuale richiamo non scatterebbe automaticamente per tutti i... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Servizio militare obbligatorio, le proposte che reintroducono la leva per i 18-26enni. Ma Crosetto avverte: "Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani"Il servizio militare obbligatorio in Italia ha origine nel 1861 con l'unificazione del Regno, esteso progressivamente a tutte le province mediante la...

