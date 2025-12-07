Servizio militare obbligatorio le proposte che reintroducono la leva per i 18-26enni Ma Crosetto avverte | Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani
Il servizio militare obbligatorio in Italia ha origine nel 1861 con l'unificazione del Regno, esteso progressivamente a tutte le province mediante la legge 26 maggio 1861, n. 35. La leva è proseguita per 143 anni fino alla sospensione dal 1 gennaio 2005, disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, nota come legge Martino, che ha sostituito l'obbligo con un reclutamento volontario. L'articolo 52 della Costituzione italiana sancisce il dovere di difesa della Patria per i cittadini, anche se temperato da modalità legislative. L'articolo Servizio militare obbligatorio, le proposte che reintroducono la leva per i 18-26enni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pagato fino a 12mila euro per ore di servizio mai svolte: militare condannato per truffa
Pensioni, fai il check online: ecco come scovare gli errori nascosti Roma – Controllare i calcoli della pensione non è un vezzo ma un salvadanaio nascosto. Le analisi che Sbircia la Notizia Magazine ha condotto in collaborazione con l’agenzia stampa Adnkronos e con il network legale Consulcesi & Partners rivelano che un pensionato su due riceve un importo più basso di quanto gli spetterebbe, in media 200-300 euro al mese. In un anno significa rinunciare a due o tre mensilità, senza contare eventuali arretrati che possono superare i 20.000 euro. Perché succede? Gli errori partono spesso da contributi non caricati (congedi di maternità, malattia, servizio militare), passaggi tra pubblico e privato non correttamente allineati o coefficienti sbagliati nel calcolo misto retributivo-contributivo. A tutto questo si aggiunge l’inflazione, che rende ancora più pesante ogni euro perso. La buona notizia è che la tecnologia gioca dalla parte dei cittadini. Servizi come OKPensione, dietro cui lavorano avvocati, attuari e consulenti del lavoro, ricostruiscono il percorso contributivo e producono un dossier pronto per l’ente previdenziale. Il primo screening è gratuito: basta caricare l’estratto conto contributivo e la lettera di liquidazione. Se vengono trovate anomalie, il sistema stima la differenza mensile, quantifica gli arretrati e suggerisce la strategia – diffida amministrativa o, in ultima istanza, ricorso. Il fattore tempo è cruciale. Le finestre per chiedere la restituzione delle somme scadono, e ogni mese di attesa riduce il montante futuro. Per questo gli esperti raccomandano di eseguire il check almeno una volta l’anno o subito dopo ogni aggiornamento dell’estratto conto. Domande rapide **Come capisco se l’importo mensile è corretto?** *Confronta l’estratto contributivo con il cedolino: se mancano settimane o l’importo è inferiore alle simulazioni ufficiali, è il momento di farlo verificare da un professionista.* **Quali periodi “spariscono” più spesso dai conteggi?** *Congedi parentali, malattie lunghe, servizio militare, part-time e contratti a termine sono gli anelli più deboli della catena contributiva.* **Devo anticipare spese legali?** *No. Il primo parere sul ricalcolo è gratuito; l’eventuale assistenza successiva prevede preventivi chiari e rateizzabili.* **Quanto tempo ho per recuperare gli arretrati?** *In genere cinque anni per l’assegno principale, tre per alcune voci accessorie. Prima si agisce, più alta è la quota che si può recuperare.* Uno sguardo in prospettiva La previdenza non termina con la prima rata: è un dossier vivo che merita monitoraggio costante. Sbircia la Notizia Magazine, grazie al lavoro con Adnkronos, continuerà a illuminare le zone d’ombra dei diritti previdenziali, convinti che informazione puntuale e strumenti digitali siano la migliore pensione integrativa possibile.
Russia, 135mila persone richiamate al servizio militare: “Non opereranno in Ucraina, ma nella Federazione”
SÌ al nuovo servizio militare e civile universale territoriale della LEGA e all’Operazione Strade Sicure. L’esigenza primaria è quella di riportare la sicurezza nelle nostre città e mettere i nostri militari e le nostre Forze dell’ordine nella condizione di poter agire a Vai su X
In Belgio servizio militare volontario per i giovani dai 18 anni - facebook.com Vai su Facebook
Servizio militare obbligatorio, le proposte che reintroducono la leva per i 18-26enni. Ma Crosetto avverte: “Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per ... - Il servizio militare obbligatorio in Italia ha origine nel 1861 con l'unificazione del Regno, esteso progressivamente a tutte le province mediante la legge 26 maggio 1861, n. Lo riporta orizzontescuola.it
Servizio militare obbligatorio o volontario, ecco le proposte in stand-by in Parlamento - Spicca la proposta di legge del leghista Zoffili per 6 mesi di naia per giovani tra 18 e 26 anni Si torna a parlare del servizio militare, dopo l'annuncio del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ch ... msn.com scrive
Leva militare obbligatoria: cosa propone Crosetto - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato l’intenzione di presentare in Consiglio dei ministri ... abruzzonews24.com scrive