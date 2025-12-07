Servizio militare obbligatorio le proposte che reintroducono la leva per i 18-26enni Ma Crosetto avverte | Le forze armate non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani

Il servizio militare obbligatorio in Italia ha origine nel 1861 con l'unificazione del Regno, esteso progressivamente a tutte le province mediante la legge 26 maggio 1861, n. 35. La leva è proseguita per 143 anni fino alla sospensione dal 1 gennaio 2005, disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, nota come legge Martino, che ha sostituito l'obbligo con un reclutamento volontario. L'articolo 52 della Costituzione italiana sancisce il dovere di difesa della Patria per i cittadini, anche se temperato da modalità legislative. L'articolo Servizio militare obbligatorio, le proposte che reintroducono la leva per i 18-26enni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it