La guerra dei taxi chi combatte Uber e chi fa soldi | chi vince e chi perde davvero con le app

La lotta tra taxi tradizionali e Uber si fa sempre più accesa, tra vantaggi, rischi e sfide. I tassisti napoletani, fieri della loro identità, hanno scelto di opporsi alle app con determinazione, tatuandosi il messaggio di protesta. In un mondo in rapido cambiamento, chi avrà la meglio: la tradizione o l’innovazione? Una battaglia che coinvolge economia, cultura e sentimento di appartenenza.

