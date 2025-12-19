La guerra dei taxi chi combatte Uber e chi fa soldi | chi vince e chi perde davvero con le app
La lotta tra taxi tradizionali e Uber si fa sempre più accesa, tra vantaggi, rischi e sfide. I tassisti napoletani, fieri della loro identità, hanno scelto di opporsi alle app con determinazione, tatuandosi il messaggio di protesta. In un mondo in rapido cambiamento, chi avrà la meglio: la tradizione o l’innovazione? Una battaglia che coinvolge economia, cultura e sentimento di appartenenza.
App o non app, questo è il dilemma. Immersi nel traffico, inseguiti dalla cattiva pubblicità e minacciati dagli abusivi, i tassisti napoletani finora hanno resistito alle app, tanto da tatuarselo addosso: “Uber fuck you”. Ma c’è una piccola fetta di tassisti che in realtà lavora quotidianamente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
