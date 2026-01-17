Dialetto | Cecchetti Lega ' lingue regionali memoria viva'

Le lingue regionali e i dialetti rappresentano la memoria viva e l’identità dei territori italiani. Conservano tradizioni, storia e cultura che rendono uniche le comunità locali. Rispettare e valorizzare queste lingue significa preservare un patrimonio culturale importante, che arricchisce il patrimonio linguistico del nostro Paese. La loro tutela contribuisce a mantenere vive le radici e a rafforzare il senso di appartenenza alle comunità locali.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Le lingue regionali e i dialetti sono la memoria viva, l'identità e le radici profonde dei nostri territori. Senza la consapevolezza della nostra storia, non può esserci futuro". Lo afferma Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera, primo firmatario della proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale delle lingue regionali, locali e dei dialetti italiani, da celebrare ogni 17 gennaio. "La scelta della data -aggiunge- intende valorizzare il lavoro svolto negli anni dalla rete delle Pro Loco italiane, che da tempo dedica il 17 gennaio alla salvaguardia dei patrimoni linguistici locali.

