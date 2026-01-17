Dialetto | Fontana ' custodire lingue locali per preservare memoria'

Le lingue locali rappresentano un patrimonio culturale unico, testimonianza delle tradizioni e della storia di ogni comunità. Custodire queste varietà linguistiche significa preservare la memoria collettiva delle generazioni passate e mantenere viva l’identità dei territori. In un mondo in continua evoluzione, valorizzare e tutelare le lingue locali è essenziale per conservare una ricchezza culturale che rischia di scomparire.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Le lingue locali sono quelle dei nostri nonni, la voce delle case e dei paesi in cui siamo cresciuti. Custodirle significa preservare la memoria delle nostre comunità e trasmettere alle nuove generazioni un'eredità viva e autentica". Lo scrive su X il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

