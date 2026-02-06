McTominay supera quota 100 presenze con il Napoli | un traguardo

Scott McTominay ha raggiunto le 100 presenze con il Napoli. Il centrocampo azzurro si appoggia sempre di più sulla sua presenza stabile e affidabile. La sua continuità si fa sentire in ogni partita, e ora il suo ruolo è diventato fondamentale per la squadra. Domenica, contro il Genoa, McTominay sarà ancora in campo a cercare di portare i tre punti a Napoli.

Un centrocampo sempre dinamico e affidabile guida il napoli verso la partita contro il genoa, con Scott McTominay protagonista di una continuità che sta definendo i ritmi della squadra. L'ex centrocampista dello united prosegue nel suo ruolo di perno tecnico e di pressante dinamismo, offrendo una presenza costante e determinante nel reparto mediano. Per lo scozzese è in programma la quindicesima partita consecutiva da titolare in Serie A, mentre si annovera una ventottesima presenza senza interruzioni tra club e Nazionale e una 34ª presenza dall'inizio in stagione. Questi dati sottolineano una condizione fisica stabile e un impiego continuo che definiscono la sua importanza nel progetto.

