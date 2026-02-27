Sanremo polemica sull’elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento di Mogol

Dopo il Festival di Sanremo, sono state sollevate critiche riguardo all’utilizzo di un elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento di Mogol e della moglie da Sanremo a Roma. I sindacati hanno richiesto un’indagine sulla vicenda, che ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. La questione riguarda il ricorso a un mezzo di emergenza per un trasferimento privato.

Scoppia la polemica dopo il Festival di Sanremo per l'utilizzo di un elicottero dei vigili del fuoco per trasferire Mogol e la moglie dalla città ligure a Roma. Il celebre autore, ospite della manifestazione canora e premiato con il riconoscimento alla carriera, avrebbe viaggiato a bordo di un mezzo di soccorso in servizio presso il Reparto Volo di Genova. I sindacati Usb e Uil hanno chiesto l'immediata apertura di un'indagine interna, rivolgendosi alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Interno. Secondo quanto riportato, il velivolo sarebbe stato concesso in deroga alle sue funzioni operative per consentire al maestro di raggiungere Roma in tempo per partecipare alla festa dei vigili del fuoco, dove è atteso per ricevere un ulteriore riconoscimento alla presenza del ministro Matteo Piantedosi.